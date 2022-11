Parla di un calcio che non c’è più Nel nostro cielo un rombo di tuono, il lungo documentario che il regista Riccardo Milani ha dedicato a Gigi Riva, leggenda del Cagliari e del calcio italiano. Perché nel racconto della vicenda sportiva e umana dell’indimenticato campione c’è la storia di un’epoca passata: quella di un calcio romantico, fatto di persone prima ancora che di atleti, in cui le relazioni contavano più dei soldi e nelle squadre c’erano le cosiddette bandiere, giocatori che sposavano una maglia e non la lasciavano più. Come fece Riva, nato 78 anni fa a Leggiuno, nel Varesotto, che a Cagliari c’è rimasto anche dopo aver tolto gli scarpini, divenendo “patrimonio” dell’intera Sardegna. «Ero già un mezzo sardo quando sono venuto qua», racconta seduto su una ...

