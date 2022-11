Un abete bianco dall’Abruzzo

È arrivato in Vaticano nella notte tra mercoledì e giovedì 17 novembre, ed è stato innalzato al mattino dal Servizio giardini e ambiente della Direzione infrastrutture e servizi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. È il maestoso abete bianco di circa 26 metri, dell’età di 62 anni, che verrà illuminato e addobbato accanto al presepe in piazza San Pietro. Giunge da Rosello (Chieti). È un albero prelevato dai vivai forestali di Palena (Chieti) della Regione Abruzzo: dunque, proviene da attività di coltivazione vivaistica e non da boschi o riserve protetti. La cerimonia di illuminazione si svolgerà, sabato 3 dicembre, alle 16.30. La presiederà il cardinale Fernando Vérgez Alzaga alla presenza di suor Raffaella Petrini, rispettivamente ...

