Gli alberi si raccontano

«Così viviamo. Comunicare è il nostro unico modo di essere foresta. Ognuno può nutrirsi da solo di Luce, Terra, Acqua e Aria, ma per essere foresta occorre comunicare». Parlano gli alberi della Val di Fiemme in Trentino, raccontano la loro quotidianità sulle Dolomiti di ieri e di oggi, travolte dal cambiamento climatico. Raccontano in particolare lo sgomento e il terrore provati durante la violenta tempesta che nella notte del 29 ottobre 2018 si è realmente abbattuta su di loro («Ci aggredisce a morsi, come un branco di lupi scompagina il gregge, puntando agli esemplari più fragili»). Alla voce della cosiddetta Foresta dei Violini, nel romanzo per ragazzi di Deborah Epifani, si alterna quella di un gruppetto di giovanissimi parimenti terrorizzati. Senza luce e isolati ...

