Diventa un desiderio irrefrenabile al quale è difficile sottrarsi, un impulso incontenibile che finisce per condizionare tutto: lavoro, famiglia, relazioni, senza prospettare vie d’uscita. È il gioco d’azzardo patologico (in breve Gap) un disturbo che colpisce sempre più persone tra le fasce fragili della popolazione. Classificata dal “Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali” come una dipendenza comportamentale di tipo “problematico persistente o ricorrente che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi”, questa patologia viene spesso nascosta da chi ne è affetto per vergogna, paura del giudizio o perché non ne riconosce la gravità e le terribili ripercussioni sul piano personale. La Regione Lazio, a livello normativo, ha cercato di contrastare il fenomeno ...

