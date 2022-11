Roma , 3. Ancora una volta, si tinge di nero la cronaca sulle migrazioni e racconta di due naufragi avvenuti in 48 ore al largo della Grecia. Il bilancio, ancora provvisorio, stima 21 vittime mentre continuano le operazioni di soccorso. Venti corpi sono stati rivenuti vicino Evia, dopo il rovesciamento di una barca a vela, travolta da forti venti. Dodici i sopravvissuti, ma all’appello mancano altre 36 persone. Un altro morto e 7 dispersi, invece, si contano a largo di Samos, dove a ribaltarsi è stato un gommone. Cinque, al momento, i migranti tratti in salvo. Intanto, la Germania chiede all’Italia di «prestare velocemente soccorso» ai migranti tratti in salvo dalla nave umanitaria Humanity 1, battente bandiera tedesca e con 104 minori non accompagnati a bordo. La Farnesina risponde chiedendo all’ambasciata tedesca ...

