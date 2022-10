Il presepe e l’albero in piazza San Pietro per il Natale 2022

Arriva dal cuore della Carnia, precisamente da Sutrio, in Friuli Venezia-Giulia, il presepe che verrà allestito in piazza San Pietro per il Natale 2022. Giunge invece dalle montagne dell’Abruzzo, quasi al confine con il Molise, dal borgo di Rosello, il maestoso abete bianco di circa 30 metri che verrà innalzato accanto alla natività. Le statue del presepe sono scolpite in legno di cedro proveniente da abbattimenti programmati da vivaisti che curano giardini pubblici o privati. Una scelta che rispetta pienamente l’ambiente visto che non è stato abbattuto alcun albero per la sua esecuzione. Gesù Bambino è rappresentato con le fattezze classiche del piccolo avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia. Tra i personaggi troviamo il “cramar”, rappresentante dell’antica professione di commerciante ...

