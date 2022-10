È da qualche giorno nelle librerie un volume curato da Stefano Rozzoni e Plinio Limata e intitolato The Economy of Francesco, un glossario per riparare il linguaggio dell’economia, per i tipi di Città Nuova (Roma, 2022, pagine 220, euro 20): raccoglie una serie di testi prodotti sulla base di quanto emerso nel corso dei lavori delle due prime edizioni degli incontri, svoltesi nel 2020 e nel 2021, organizzati dal movimento di giovani economisti e imprenditori cattolici che si riunisce ogni anno ad Assisi per riflettere sulla situazione degli studi economici. Il sottotitolo del libro costringe il lettore a una ricognizione preventiva dell’indice, per sapere quali voci sono state scelte per ricomporre attraverso di esse un ambito di ricerca in campo economico riconosciuto come proprio dai partecipanti al progetto. La prima ...

