La guerra in Ucraina ha un portato storico molto importante, a conferma che la storia è un elemento imprescindibile per comprendere il presente. «La questione storica è fondamentale dietro alla scelta di Putin del 24 febbraio 2022 di invadere l’Ucraina», conferma al nostro giornale lo storico e analista di politica internazionale Giorgio Cella, docente e autore del libro "Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus' di Kiev a oggi". «Vi è una questione di memoria contesa — spiega —, che risale al primato che ognuno di questi soggetti statali vuole avere in qualità di erede dell’antico stato medioevale della Rus' di Kiev. Al tempo, contrariamente alla visione di Putin che vuole farla passare per la prima Russia, era uno stato multinazionale con un èthos comune per ...

