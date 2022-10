Trapani , 12. Non si fermano le tragedie sulla rotta migratoria mediterranea. Tre corpi senza vita sono stati ricuperati nel Canale di Sicilia, 40 miglia a sud-ovest di Trapani. Secondo la testimonianza di un uomo tratto in salvo da un mercantile, si tratterebbe di vittime del naufragio di un’imbarcazione partita dalle coste tunisine. Nel 2022 si contano circa già 1.400 morti e dispersi nel Mediterraneo, l’84 per cento proprio nel tratto centrale. Altri due corpi sono stati ritrovati invece a largo dell’isola greca di Kos. Secondo le autorità di Atene, due migranti sarebbero morti nel tentativo di raggiungere a nuoto la Grecia dalla costa turca. È intanto salito a 29 vittime il bilancio dei naufragi avvenuti nei giorni scorsi, vicino all’isola di Citera e al largo di Lesbo.

