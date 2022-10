Se si dovesse scegliere un’immagine per riassumere la figura di sant’Artemide Zatti, la più fedele è quella che lo ritrae con la sua bicicletta: «il mezzo che lo portava lungo le strade per raggiungere i poveri e i ricchi, con una borsa di medicinali in una mano e un rosario nell’altra». Da un lato, «la scienza umana con le sue scoperte per sradicare le malattie e, dall’altra, la supplica di un figlio a sua Madre per per ottenere ogni grazia». È quanto ha sottolineato il cardinale Leonardo Sandri, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali e vicedecano del collegio cardinalizio, durante la messa di ringraziamento per la canonizzazione del coadiutore salesiano Artemide Zatti. Il rito è stato celebrato nella chiesa nazionale argentina, a Roma, lunedì mattina, 10 ottobre, alla ...

