La cattedrale di Cosenza celebra gli 800 anni dalla sua consacrazione, confermandosi un un polo culturale e spirituale per la comunità locale. Tra le iniziative previste, a partire dal 4 ottobre verranno esposti all’interno della navata centrale 16 grandi arazzi a tema religioso, biblico ed evangelico realizzati da artisti internazionali. «Tale operazione costituisce un unicum nella storia della relazione tra religione e arte contemporanea», spiega il curatore dell’istallazione Trame preziose Giacinto Di Pietrantonio, evidenziando che essa va letta anche come risposta al messaggio rivolto agli artisti da Paolo vi in chiusura del Concilio Vaticano ii , nel quale il Papa invitava costoro a tornare a dialogare con la Chiesa come era avvenuto per millenni. L’idea progettuale, sostenuta dalla Regione Calabria, programmata ...

