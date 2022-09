Per le popolazioni delle Marche «colpite da una violenta inondazione» — in particolare «per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e per chi ha subito gravi danni» — il Papa ha assicurato la sua preghiera all’Angelus di domenica 18 settembre, in piazza San Pietro. «Il Signore — ha auspicato — dia forza a quella comunità!».