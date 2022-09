L’enorme patrimonio storico e archeologico italiano è costituito anche da realtà meno note, ma non per questo meno emblematiche di una ricchezza incomparabile. Le catacombe paleocristiane di Canosa di Puglia, situate appena fuori la città, rappresentano un contesto unico nell’ambito del patrimonio culturale regionale e una delle rare attestazioni di questo tipo in Italia meridionale. Il sito (non ancora aperto al pubblico) è collocato in prossimità del tracciato dell’antica via Traiana, nel suburbio della Canusium tardoantica, ed è caratterizzato dalla compresenza di nuclei ipogei, scavati a diverse quote sul fronte del costone di roccia che lo caratterizza dal punto di vista orografico, e una necropoli a cielo aperto distribuita sulla pianura antistante. La frequentazione funeraria dell’intero ...

