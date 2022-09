New York, 20. La guerra in Ucraina, la pandemia, le sfide umanitarie, i cambiamenti climatici, le minacce all’economia globale. E ancora, summit e tavole rotonde sullo stato di attuazione dell’Agenda 2030, sul tema dell’istruzione e dell’evoluzione dei sistemi educativi, il “Global Food Security Summit” e il “Climate Moment”. Sono questi i temi al centro del fitto programma della 77ª Assemblea generale dell’Onu, che si è aperta oggi a New York, la prima in presenza dopo gli incontri virtuali del 2020 e del 2021, attorno ai quali si confronteranno i capi di stato e di governo dei 193 stati membri delle Nazioni Unite. Tra le novità, l’esordio dell’ambasciatore Csaba Kőrösi, eletto per acclamazione dall’Assemblea generale il 7 giugno scorso, alla guida del principale organo deliberativo e politico e l’incontro ...

