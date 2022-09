Nel pieno dello scontro tra Russia e Unione europea sulle forniture di energia, con diffusi timori legati all’aumento del prezzo del gas per i consumatori, la Basilicata va in controtendenza e annuncia uno sconto in bolletta di oltre il 50 per cento. «Noi sfruttiamo gas e petrolio da oltre 20 anni: circa 150.000 barili di petrolio al giorno e 1 miliardo di metri cubi di gas annuo dalle due concessioni gestite da Eni, Shell e Total», afferma al nostro giornale l’assessore all’ambiente e all’energia della regione Basilicata, Cosimo Latronico, spiegando come è stato possibile varare questa misura che sarà in vigore dal primo ottobre. «Si tratta di una misura pensata prima dell’attuale congiuntura internazionale. I contratti con le aziende che sfruttano gli idrocarburi in Basilicata sono andati in scadenza e ...

