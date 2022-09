«L’apparizione di Maria nella storia del mondo è come l’accensione d’una luce in un ambiente oscuro; una luce del mattino, ancora pallida e indiretta, ma soavissima, ma bellissima: la luce del mondo, Cristo, sta per arrivare; il destino felice dell’umanità, la sua possibile salvezza, è ormai sicuro; Maria lo reca con sé». Così Paolo vi , nel 1965, indicava il significato essenziale della festa della Natività di Maria, la prima delle quattro memorie mariane disseminate nei giorni di settembre, mese che talvolta può evocare il sentimento di una fine (della bella stagione, delle vacanze estive, delle lunghe ore di luce) piuttosto che di un inizio. E invece la nascita settembrina di Maria è «annuncio… preludio…, aurora…, vigilia…, preparazione immediata», ...

