Guterres in Pakistan

Islamabad, 10. «Il mondo aiuti il Pakistan devastato dalle alluvioni» causate dalle piogge monsoniche torrenziali. Lo ha dichiarato ieri il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, da Islamabad, dove si è recato per esprimere la sua «profonda solidarietà» per le alluvioni, che hanno causato oltre 1400 morti dall’inizio della stagione monsonica. In una conferenza stampa congiunta con il primo ministro pakistano, Muhammad Shahbaz Sharif, il leader del Palazzo di Vetro ha detto che «il Pakistan ha dato solo un piccolo contributo ai cambiamenti climatici, ma è uno dei Paesi più drammaticamente colpiti dalle conseguenze». «L'umanità ha dichiarato guerra alla natura e la natura sta rispondendo. Ma la natura è cieca e non sta ...

