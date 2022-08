«Il primo impatto è stato terribile. Vicino al letto in cui partorivano le donne c’era un barattolo con dentro un paio di forbici arrugginite e due pinze. Sono scoppiata a piangere. Che cosa potevo fare in un posto simile?». Suor Teresina Andria, minuta e vitalissima, ha la stessa energia di quando l’ho conosciuta nel 2006, nonostante i suoi 83 anni. L’ho rincontrata nell’agosto del 2021 e non mi è sembrata cambiata per nulla. Parla con un tono di voce alto e ha sempre lo stesso piglio energico e spiccio. In questo periodo è in Italia, prima in Sardegna, sua terra natale, e ora a Parma, nella Casa madre dei missionari saveriani, dove ha vissuto i suoi anni di formazione. Dal 1969 risiede nella Repubblica Democratica del Congo, dove ha lavorato nelle strutture per la maternità di varie zone del Kivu. ...

