L’Aids è ancora una piaga globale

Tra il 29 luglio e il 2 agosto scorsi si è svolta a Montreal la 24esima Conferenza internazionale sull’Aids. Si tratta di un evento a cadenza biennale organizzato dalla International Aids Society. L’incontro si è tenuto sia in presenza che in modalità virtuale ed è stato incentrato sul tema Re-engage and follow the science (Impegnarsi nuovamente e seguire la scienza). Durante la settimana in Canada sono stati discussi l’accesso ai trattamenti e la prevenzione per le persone bisognose, l’utilizzo degli antibiotici durante la profilassi post-esposizione, la scomparsa dei sintomi dell’Aids dopo i trapianti con le cellule staminali e la relazione tra salute e diritti umani. Duranti i vari panel, sono stati anche analizzati i modi in cui la risposta alla diffusione del virus dell’Hiv può usare le ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI