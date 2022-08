Una casa per le madri detenute

Già dal 2013 al 2017 l’associazione Papa Giovanni xxiii aveva partecipato ad uno specifico progetto nazionale intitolato “Donne prole” nel quale 28 detenute, più i loro figli, erano state inserite in dieci comunità ospitanti dislocate in sei regioni italiane (Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna, Toscana, Veneto), così come è stata da tempo collaudata l’accoglienza di mamme tossicodipendenti con figli, e pendenze giudiziarie, in esperienze di inclusione all’interno di comunità terapeutiche. Oggi più che mai, anche dopo l’approvazione a fine maggio, ma solo alla Camera dei deputati, della proposta di legge volta ad ampliare la tutela dei figli minori di genitori soggetti a misure cautelari, l’associazione Papa Giovanni xxiii , nelle more del legislatore, continua ad offrire una ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI