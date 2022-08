Il Kenya al voto in un contesto inedito

In un contesto internazionale già denso di incertezze, il Kenya va alle urne martedì 9 agosto per le elezioni presidenziali e per il rinnovo del Parlamento. Il presidente Uhuru Kenyatta, giunto al termine del secondo mandato, non si può ricandidare: la sua scelta di appoggiare il leader dell’opposizione, Raila Odinga, contro il vicepresidente, William Ruto, è il tratto caratterizzante della competizione di domani. «L’asse tra Kenyatta e l’Odinga, contro il vicepresidente Ruto, è la novità e l’anomalia di questa tornata elettorale», spiega a «L’Osservatore Romano» Giovanni Carbone, professore di scienza politica all’Università di Milano e responsabile del Programma Africa dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). «Con un cambio di alleanza, ...

