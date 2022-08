«Sospeso nell’amore di Dio e proteso nell’amore per il prossimo... Sono, in fin dei conti, le due direzioni della Croce». Con queste parole, che sintetizzano la Regola pastorale di San Gregorio Magno — un Papa che ebbe non pochi legami con la Sicilia — il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, ha voluto concludere l’omelia per l’ordinazione episcopale del nuovo arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi. La celebrazione si è svolta domenica pomeriggio, 31 luglio, nella splendida cornice della basilica cattedrale della città siciliana. Monsignor Isacchi, eletto 58° pastore dell’arcidiocesi di Monreale lo scorso 28 aprile da Papa Francesco, è stato ordinato presbitero nel dicembre 1994 per il clero di Albano, dove è stato uno stretto collaboratore del ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI