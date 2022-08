Riflessioni di una catechista

«Secondo voi ha senso credere in Dio?» Questa la domanda rivolta agli adolescenti durante il primo incontro di preparazione alla Cresima nella piccola parrocchia di Solanas di Cabras, Sardegna. Tra i tanti stereotipi legati al catechismo, c’è la credenza secondo cui non sia necessario che i giovani capiscano i grandi concetti di fede perché avranno modo di capirli in un futuro indefinito, distante e che non ci riguarda. Il Vangelo dice che “verremo riconosciuti dai frutti” (Mt 7,16) ma come cristiani sappiamo che questo non significa procrastinare: il tempo è ora e, come afferma Hans Urs von Balthasar, «è il terreno della nostra esistenza e dell’amore che inerme si espropria senza farsi pregare». Dunque, ecco: dopo due anni di pandemia, in un salone parrocchiale, seduta ad un tavolo ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI