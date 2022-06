Morto l’imprenditore Leonardo Del Vecchio

Milano, 28. A 87 anni, scompare uno dei maggiori imprenditori italiani, fondatore e presidente di Luxottica, azienda amata e curata in una lunga avventura iniziata a soli 26 anni, che oggi, fusa con la francese Essilor, conta oltre 180.000 dipendenti. Proprio l’azienda ne ha annunciato in una nota la scomparsa avvenuta all’ospedale San Raffaele di Milano dove Del Vecchio era ricoverato.

Azionista tra l’altro di Mediobanca, Generali e Covivio, Leonardo Del Vecchio aveva legato il suo nome anche alla Santa Sede nell’ambito del piano di sostegno economico alle strutture sanitarie della Chiesa in linea col carisma dei fondatori, avviato da Papa Francesco con l’istituzione della Fondazione per la Sanità Cattolica nell’ottobre 2021.

Accanto a questa, la Fondazione Del Vecchio, sempre nel 2021, aveva aderito alla joint venture per la Sanità Isola Tiberina (Sit), per l’avvio del percorso di salvataggio e rilancio dell’Ospedale Fatebenefratelli San Giovanni Calibita dell’Isola Tiberina di Roma.

Cordoglio unanime per la morte dell'imprenditore milanese giunge dal mondo politico e industriale italiano. Il presidente del Consiglio dei ministri italiano, Mario Draghi, ricorda le umili origini di Del Vecchio, milanese, ultimo di quattro figli di una famiglia emigrata dalla Puglia e cresciuto in un collegio. «Per oltre sessant’anni — scrive Draghi — protagonista dell'imprenditoria italiana, Del Vecchio ha creato una delle più grandi aziende del Paese partendo da umili origini, dall’accoglienza presso l’orfanotrofio dei Martinitt a Milano e dall’esperienza come garzone e operaio. Cavaliere del lavoro dal 1986, ha sempre coniugato l’apertura internazionale con l’attenzione per il sociale e per il territorio. Del Vecchio è stato un grande italiano: ha portato la comunità di Agordo e il Paese intero al centro del mondo dell’innovazione. Alla famiglia, le condoglianze di tutto il governo e mie personali».