Essere pastori vicini al popolo in una terra bisognosa di giustizia e onestà

Pastori vicini al popolo in una terra bisognosa di giustizia e onestà: così Papa Francesco vorrebbe fossero i vescovi e i sacerdoti della Sicilia. Lo ha detto a una folta rappresentanza di essi, ricevendoli in udienza stamane. Ricordando le proprie visite a Lampedusa, Piazza Armerina e Palermo, il Pontefice ha citato il film Kaos ispirato a racconti di Pirandello e le tante contraddizioni della regione insulare — a cominciare dallo spopolamento — senza dimenticare quei preti e fedeli «che abbracciano pienamente le sorti del popolo siciliano» come i beati don Pino Puglisi e Rosario Livatino, giovane magistrato, entrambi vittime della mafia.

