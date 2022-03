Per stare accanto ai genitori dei bimbi ricoverati

Far sì che i genitori «possano vivere la cura dei propri figli ricoverati nelle strutture sanitarie» è, nell’attuale contesto di precarietà e nuove povertà, «una testimonianza dell’amore di Gesù per i poveri». Questa la raccomandazione contenuta nella lettera che Papa Francesco ha inviato all’Unitalsi Lombardia in occasione della cerimonia, in programma oggi martedì 29 marzo, per la posa della prima pietra della casa di accoglienza per le mamme e i papà dei piccoli che vengono curati presso gli Istituti ospedalieri milanesi.

«Non perdete mai la forza di rispondere ai bisogni veri e concreti delle donne e degli uomini che incontrate nella vostra vita» ha scritto il Pontefice, sottolineando come «la prossimità con chi sta vivendo il tempo della sofferenza» sia il carisma dell’Unitalsi.

Il primo mattone della nuova struttura, nata da un’idea di Vittore De Carli, presidente di Unitalsi Lombardia, e intitolata alla memoria di Fabrizio Frizzi, proviene dalla Porta Santa dell’anno Giubilare della Misericordia (8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016).