«L’umanità, che si vanta di andare avanti nella scienza, nel pensiero, in tante cose belle, va indietro nel tessere la pace. È campione nel fare la guerra. E questo ci fa vergognare tutti. Dobbiamo pregare e chiedere perdono per questo atteggiamento». Lo ha affermato Papa Francesco rivolgendosi ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per le Chiese orientali, ricevuti stamane, venerdì 18 febbraio. A loro nome il cardinale prefetto Leonardo Sandri, all’inizio dell’udienza, ha pronunciato un appello per la pace in Ucraina. «Come in questo momento, in cui ci sono tante guerre dappertutto», ha detto Francesco nel suo discorso, l’appello di pace «sia dei Papi sia degli uomini e donne di buona volontà è inascoltato. Sembra che il premio più grande per la pace si dovrebbe dare alle guerre: una contraddizione! Siamo attaccati alle guerre, e questo è tragico».

Il discorso del Pontefice