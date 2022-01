Gli appelli del Papa

Lo scorso 16 ottobre Francesco ha rivolto un videomessaggio ai Movimenti Popolari contenente una serie di richieste introdotte dall’espressione: “Voglio chiedere, in nome di Dio...”.

Il Papa, valorizzando le istanze popolari, i corpi intermedi e gli “scartati” dal sistema, si è appellato a politici, industriali, uomini di cultura e in definitiva a tutti noi proponendo parole profetiche e obiettivi esigenti. I media vaticani, per approfondire le parole del Pontefice e proporre un confronto sui primi possibili passi concreti nella direzione da lui indicata, avviano un dibattito sui contenuti in quel discorso. Il professore Rui A. Albuquerque del Boston College prosegue la riflessione sulle parole del Papa concentrandosi sull’appello con il quale Francesco si è rivolto al mondo della finanza e alle grandi organizzazioni internazionali per affrontare la spinosa questione del debito dei Paesi più poveri.