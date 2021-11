Le lettere credenziali del nuovo ambasciatore del Perú

Nella mattina di oggi, lunedì 22 novembre, Papa Francesco ha ricevuto in udienza Sua Eccellenza il signor Jorge Eduardo Román Morey, nuovo ambasciatore del Perú, in occasione della presentazione delle lettere con cui viene accreditato presso la Santa Sede.

Il rappresentante diplomatico, nato il 13 gennaio 1954 a Callao (Perú), è sposato e ha tre figli. Ha seguito il programma accademico di Studi Generali presso l’Università di Lima (1972-1974) e successivamente ha studiato Economia e Contabilità presso l’Università Inca Garcilaso de la Vega nel 1974. Ha ottenuto inoltre il master in Diplomacia y Relaciones Internacionales mención en Recursos Humanos y Manejo Gerencial presso l’Accademia diplomatica del Perú nel 2010. Ha frequentato l’Accademia diplomatica del Perú dal 1975 al 1977.

È entrato nel servizio del ministero degli Affari esteri dal 1977 e ha ricoperto i seguenti incarichi: terzo segretario presso la Cancelleria della direzione dei privilegi (1978); diversi incarichi presso la direzione del Cerimoniale della direzione generale del Protocollo (1979-1980, 1988-1989, 1993-1994, 2010-2012); ambasciata nella Repubblica Dominicana (1980-1986); secondo segretario presso la sottosegreteria di Politica estera (1986); capo dell’Istituto peruviano di Rapporti esteri (1987-1988); ambasciata in Bolivia (1989-1991); console generale ad Arica, Chile (1992); console generale a San Francisco, Usa (1995); console generale a Los Angeles, Usa (1996); direttore di Coordinamento e archivio della direzione di amministrazione (2000-2001); console generale a Miami, Usa (2004-2007); console generale ad Atlanta, Usa (2008-2009); assessore dell’Ufficio generale delle Risorse umane (2013); ambasciatore in Grecia e ambasciatore non residente presso l’Albania e la Bulgaria (2013-2016); ambasciatore in El Salvador e ambasciatore non residente in Belize (2016-2018); assessore principale della Asesoria Parlamentaria del Gabinete de Asesoramiento Especializado del Despacho Ministerial de Relaciones Exteriores (2018); direttore generale del Protocollo e Cerimoniale di Stato (2012-2013; 2018-2021).

A Sua Eccellenza il signor Jorge Eduardo Román Morey, nuovo ambasciatore del Perú presso la Santa Sede, nel momento in cui si accinge a ricoprire il suo alto incarico, giungano le felicitazioni del nostro giornale.