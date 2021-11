Le commissioni Giustizia e pace sulle sfide della pandemia

Le commissioni “Giustizia e pace” delle Conferenze episcopali di tutto il mondo si incontrano in videoconferenza da domani a dopodomani per riflettere sul loro ruolo «nell’era (post)Covid», analizzando «sfide attuali e prospettive per il futuro alla luce della Laudato si’ e della Fratelli tutti». Organizzato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, l’appuntamento on-line si propone di rilanciare la collaborazione tra le commissioni e il Dicastero, incoraggiando la creazione di una rete mediante lo scambio di esperienze e buone pratiche. La riunione si svolgerà la mattina di mercoledì 17 dalle 9 alle 13 per Europa, Oceania, Africa e Asia; e il pomeriggio di giovedì 18, dalle 14 alle 18 per America latina e Caraibi, Canada e Usa.