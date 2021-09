L’auspicio di una politica concepita come «architettura e artigianato della pace» è stato rilanciato stamane da Papa Francesco durante l’udienza in Vaticano a una delegazione della Fondazione Leaders pour la Paix. Una quindicina tra donne e uomini con esperienza politica internazionale hanno presentato al Pontefice i loro progetti al servizio di un multilateralismo inclusivo. Il vescovo di Roma, da parte sua, ha ribadito come di fronte all’aggravarsi di molteplici crisi convergenti, politiche e ambientali l’impegno per la pace non sia mai stato tanto necessario e urgente.

Il discorso del Papa