Nuovo membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

Mpilenhe Pearl Sithole

È nata il 6 dicembre 1972 in Sud Africa. Laureatasi presso l’University of Durban-Westville, ha conseguito un master e il dottorato in Filosofia, con specializzazione in Antropologia sociale, presso l’University of Cambridge (Gran Bretagna). Rientrata in Sud Africa, si è occupata dello sviluppo e della gestione politica delle zone rurali presso l’Human Sciences Research Council, e ha insegnato Antropologia all’University of Durban Westville e all’University of KwaZulu-Natal. Dal 2019 è Docente presso l’University of the Free State Qwaqwa Campus. Nel 2011 è stata insignita del Women in Science Award dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Sud Africa, per il suo lavoro come scienziata sociale.