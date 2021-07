Nuovi membri del Consiglio di amministrazione del Bambino Gesù

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, il 13 luglio, in base ai «poteri conferiti da Sua Santità Francesco», ha nominato i membri del nuovo Consiglio di amministrazione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il porporato, partecipando all’ultima riunione ha espresso gratitudine ai consiglieri uscenti per il lavoro svolto. Oltre a Mariella Enoc, già riconfermata presidente nel gennaio scorso, fanno parte del nuovo Consiglio: Bianca Maria Farina, monsignor Pietro Gallo, Fabio Gasperini, Sergio Gatti, Agostino Miozzo, Alessandra Perrazzelli, Maria Grazia Salviati e Valentina Bonomo in Salviati.

La Segreteria per l’economia ha nominato anche il nuovo presidente del Collegio dei revisori dei conti: Maximino Caballero Ledo. Membri effettivi, designati dal cardinale Parolin, sono Carlo Regoliosi e Tiziano Onesti. Confermati membri supplenti Gianni Artegiani e Antonio Di Iorio. Il Consiglio di amministrazione resterà in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del mandato (2023). La presidente Enoc, dopo aver ringraziato tutti i consiglieri, ha sottolineato come il Consiglio appena nominato «entra a far parte della squadra del Bambino Gesù in una fase di grande transizione».