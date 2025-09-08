di Edoardo Giribaldi

e Isabella Piro

«Un giovane dell’inizio del Novecento e un adolescente dei nostri giorni, tutti e due innamorati di Gesù e pronti a donare tutto per Lui». Così Leone XIV ha dipinto le figure di Pier Giorgio Frassati (1901-1925) e Carlo Acutis (1991-2006), i due giovani laici italiani canonizzati ieri, 7 settembre, durante la celebrazione eucaristica presieduta in piazza San Pietro.

Un vero e proprio lungo abbraccio tra le generazioni si è concretizzato nella soleggiata mattinata di fine estate in cui ottantamila fedeli festanti hanno fatto da sfondo alla messa nella XXIII domenica del Tempo ordinario celebrata dal Pontefice. A pochi minuti dall’inizio del rito, la piazza già traboccava di volti, canti e senso di attesa. Tra la folla sventolavano striscioni che custodivano le parole ardenti dei due nuovi santi: «Vivere, non vivacchiare» diceva il giovane torinese spentosi a 24 anni per una poliomielite, «Tutti nasciamo come originali» affermava il ragazzo milanese morto appena quindicenne per una leucemia.

All’improvviso, lo sguardo dei presenti si è acceso: Leone XIV ha raggiunto il sagrato della basilica Vaticana per dare a tutti il benvenuto. Nel farlo, chiede «un po’ di pazienza» a quanti non si trovano nelle prime file della piazza, promettendo loro un saluto in papamobile al termine della celebrazione.

Quindi, indossati i paramenti, ha guidato la processione introitale e dato inizio alla messa. Al canto del Veni, creator Spiritus è seguita la Petitio del cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei santi, che — accompagnato dai postulatori Silvia Correale per Frassati e Nicola Gori per Acutis — ha rivolto al Pontefice la richiesta di iscrivere i nomi dei due giovani nell’Albo dei santi.

Una breve presentazione delle loro biografie e le Litanie dei santi hanno preceduto la formula di canonizzazione: «Dopo avere lungamente riflettuto — le parole in latino di Leone XIV —, invocato più volte l’aiuto divino e ascoltato il parere di molti nostri fratelli dell’episcopato, dichiariamo e definiamo santi i beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis».

La venerazione delle reliquie



Il rito di canonizzazione si è concluso con l’offerta dell’incenso per la venerazione delle reliquie — il frammento di un indumento del giovane torinese e il cuore del “santo millennial”— , il canto dell’Alleluia e il ringraziamento del cardinale Semeraro e dei postulatori al Papa: «A nome della santa Chiesa» le parole, anche queste in latino, «rendo fervide grazie per la dichiarazione fatta da Vostra Santità, e chiedo umilmente di voler disporre che vengano redatte le Lettere Apostoliche circa la canonizzazione avvenuta».

Insieme con il Pontefice hanno concelebrato una quarantina di cardinali, tra i quali il decano e il vice decano del Collegio, Giovanni Battista Re e Leonardo Sandri; oltre 250 vescovi e più di 200 sacerdoti; per Frassati erano il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, città di origine del nuovo santo, e il vescovo Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica italiana, della quale lo stesso Pier Giorgio fu membro; per Acutis, gli arcivescovi Mario Delpini di Milano (dove il ragazzo è vissuto) e Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno (poiché nel santuario della Spogliazione presso la cittadella di san Francesco, è custodita la tomba di Carlo).

Con il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede erano gli arcivescovi Edgar Peña Parra, sostituto della Segreteria di Stato, e Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali; insieme ai monsignori Joseph Murphy, sotto-segretario della sezione per il Personale di ruolo diplomatico, e Bruno Bastos Lins, vice capo del Protocollo.

Hanno partecipato alla celebrazione alcuni familiari dei due nuovi santi: la nipote di Frassati, Wanda Gawronska, ha preso parte alla processione degli incensieri, e i genitori di Acutis, Andrea e Antonia, con i figli gemelli Michele e Francesca, sono stati tra gli offerenti.

Presenti anche le due persone che hanno ricevuto i miracoli: tra i sacerdoti concelebranti c’era Juan Manuel Gutiérrez, nel 2018 guarito per intercessione di Pier Giorgio; e tra i lettori della preghiera dei fedeli, Valeria Valverde, studentessa costaricana risvegliatasi da un lungo coma nel 2022 grazie all’intercessione di Carlo.

La liturgia della Parola è stata scandita dalla prima lettura (Sap 9, 13-18), pronunciata in inglese da Michele Acutis; dal Salmo 89 («Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione») e dalla seconda lettura in italiano (Fm 9b-10.12-17). Il Vangelo, proclamato prima in latino e poi in greco, è stato quello di Luca (14, 25-33): il passo in cui Gesù spiega che chi non rinuncia ai propri averi non potrà essere suo discepolo.

Preghiera dei fedeli in cinque lingue



Alla preghiera dei fedeli in cinque lingue — spagnolo, arabo, francese, coreano e portoghese — sono state elevate particolari intenzioni per i responsabili dei popoli e delle nazioni, affinché «perseverino nella via del dialogo e della concordia»; e per i poveri, perché «sperimentino la bontà del Signore e trovino la forza di affrontare le loro avversità».

Dopo la comunione, distribuita dai sacerdoti concelebranti e dai seminaristi dei Collegi di Roma, il Pontefice ha guidato la recita dell’Angelus, per poi impartire la benedizione finale.

La messa — conclusasi con il canto Iubilate Deo — è stata diretta dall’arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, e animata dai cori della Cappella Sistina e della diocesi di Roma.

Le delegazioni ufficiali



Al rito hanno partecipato le delegazioni ufficiali della Repubblica Italiana, guidata dal presidente Sergio Mattarella; della Gran Bretagna — Acutis è nato a Londra —, con a capo il segretario di Stato per l’educazione Bridget Phillipson; della Polonia — (Paese con un forte legame con la famiglia Frassati), guidata dal Consigliere del presidente della Repubblica, Piotr Czauderna; e del Sovrano Militare Ordine di Malta, con a capo il Gran commendatore Emmanuel Rousseau. Tra le numerose personalità presenti: i rappresentanti del presidente della Regione Lombardia e del sindaco di Milano; il rappresentante del presidente della Regione Piemonte, il vice sindaco di Torino e il sindaco di Pollone; i presidenti della Regione Umbria e della Provincia di Perugia, il sindaco di Assisi; il presidente dell’Azione cattolica italiana, Giuseppe Notarstefano; il rettore della Lumsa, Francesco Bonini; il segretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, Gleison De Paula Souza, con i sottosegretari Gabriella Gambino e Linda Ghisoni; suor Nathalie Becquart, sottosegretario del Sinodo dei vescovi; il presidente dell’Istituto per le opere di religione (Ior), Jean-Baptiste de Franssu; il prefetto Monica Ferrara Minolfi, responsabile dell’ufficio di collegamento tra gli organi di Polizia che attuano i servizi di Pubblica sicurezza presso il Vaticano e le autorità della Santa Sede; il presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Tiziano Onesti.

Al termine della celebrazione, deposti i paramenti liturgici, Leone XIV ha compiuto un lungo giro in papamobile tra i diversi reparti di piazza San Pietro per salutare i presenti, benedire i bambini e accogliere tanti doni dai fedeli. Un lungo abbraccio anche questo, colmo di gratitudine da parte di tutti.