di Francesco Recanati «Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro»: questo il titolo scelto per la 50ª Settimana sociale che poco più di un anno fa, dal 3 al 7 luglio, ha riunito a Trieste oltre mille delegati e delegate cattolici da tutta Italia. Due espressioni che, tuttora, suonano con forza e attualità. La crescente disaffezione al voto, la polarizzazione sociale, l’inaridimento del discorso pubblico, la sfiducia nelle istituzioni indicano chiaramente che la partecipazione politica, sociale, spirituale è in crisi. E sono pochi, oggi, coloro che si assumono davvero la responsabilità di coltivarla, custodirla, farla crescere. L’individualismo competitivo, la crisi della rappresentanza, la fatica a pensarsi parte di un destino comune mettono in discussione le basi stesse della ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI