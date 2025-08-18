Il sesto Ping Pong Parkinson World Championship si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 20 al 26 ottobre. A organizzarlo è la neonata associazione Ping Pong Parkinson Italia, rilanciando il progetto — avviato nel marzo 2017 dall’artista croato-statunitense Nenad Bach — con l’obiettivo di rallentare la progressione della malattia utilizzando il ping pong proprio come forma di terapia.

«Il modello si basa sul concetto di neuroplasticità: la capacità del cervello di creare nuovi neuroni e connessioni attraverso movimenti fisici impegnativi» spiega Giacomino Iob, segretario dell’associazione. Da studi condotti «in Giappone e in Slovenia emerge che il ping pong migliora la coordinazione e l’equilibrio; riduce i tremori; aumenta la mobilità; migliora l’umore e la qualità della vita».

Il ping pong, fa presente Iob, «viene considerato dunque una forma di terapia integrativa, complementare alle terapie farmacologiche e riabilitative tradizionali». L’esperienza insegna che «la malattia non è solo una questione biologica o fisiologica ma è una esperienza esistenziale». Se «per il malato è necessaria la scienza medica, si devono accostare anche l’umanità e persino la spiritualità». E «l’attività sportiva comprende entrambe» conclude Iob. «L’umanità perché favorisce le relazioni e il confronto tra le persone; la spiritualità perché consente il realizzarsi di esperienze piacevoli e positive, raggiungibili solo quando porteremo al limite le capacità fisiche o mentali».