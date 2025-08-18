Nomina episcopale

Eric Soviguidi

nunzio apostolico in Burkina Faso



È nato ad Abomey, in Benin, il 31 marzo 1971. È stato ordinato sacerdote il 10 ottobre 1998, incardinandosi nella diocesi di Cotonou. Si è laureato in Diritto canonico. È entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2005, e ha prestato la propria opera presso le nunziature apostoliche in Haiti, Ghana, Tanzania, Guatemala, nella Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato e da ultimo presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura in qualità di Osservatore Permanente.