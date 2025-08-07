Resilienza spirituale nel cuore della Striscia

di Helda Joseph Ayyad

Ogni mattina qui a Gaza il sole sorge non per illuminare le nostre case, ma per rivelare più tracce di distruzione e rovina, testimone silenzioso dell’amarezza della nostra realtà.

Io, Helda Joseph Ayyad, una giovane poco più che ventenne che da due anni vive da sfollata nella chiesa della Sacra Famiglia, non mi risveglio al cinguettare degli uccelli o al calore dei raggi del sole. Piuttosto vengo svegliata dal rombo dei bombardamenti che fanno tremare le fondamenta del nostro rifugio, e degli shrapnel che rompono il silenzio dell’alba, seminando terrore nei nostri cuori. La sera non mi addormento per fare sogni pacifici, bensì all’odore soffocante della polvere da sparo, un promemoria mortale del fatto che la morte è in agguato dietro ogni angolo e che la vita è diventata una battaglia quotidiana per la sopravvivenza spirituale.

Qui, in questo rifugio spirituale che è diventato la nostra casa provvisoria, i significati comuni della vita svaniscono. Penso al mio fratellino, la cui innocenza non è ancora stata corrotta dalla guerra, che conta i cibi in scatola che sono diventati i nostri unici compagni durante i pasti, parte integrante della nostra routine quotidiana. Ringraziamo Dio per questo cibo in scatola, perché quante volte siamo stati assediati e abbiamo condiviso in cinque (la mia famiglia) una sola scatola di fagioli, che per noi era come una benedizione dal cielo. Spesso il nostro unico pasto del giorno, sempre che lo facciamo, basta appena a impedirci di morire di fame, che basta a malapena a nutrire i nostri corpi deboli, ma ci mantiene in vita con grande difficoltà.

Quando riecheggia il suono dei bombardamenti e degli shrapnel, il respiro ci si ferma in gola e ci ritroviamo distesi a terra, aggrappati alla falsa speranza che la situazione si possa calmare per un po’. Aspettiamo, ripetendo nel nostro cuore i versetti di Dio, sperando in qualche momento di quiete nel quale poter cercare qualcosa da mangiare per rompere il digiuno, un pezzo di pane per mettere a tacere la fame che ci tormenta lo stomaco. Quando l’aria si è calmata iniziamo a pulire la stanza, che è divisa tra diverse famiglie e in origine era un’aula della scuola annessa alla chiesa. Questa stanza, che un tempo era testimone dei sogni di bambini, oggi dà testimonianza della nostra resilienza spirituale, delle nostre lacrime silenziose e delle storie della buona notte interrotte, raccontate sotto il rumore delle bombe.

Poi scendiamo per le attività dei bambini e per la preghiera, che è la nostra unica consolazione. Qui si vedono cuori che piangono prima degli occhi. Si vede come il volto innocente di un bambino cambia; appena sentono il suono dei bombardamenti sono terrorizzati, coprendo le piccole orecchie con le loro mani o correndo a nascondersi nel caldo abbraccio dei genitori, come se fosse uno scudo contro i mali di questo mondo. Nei loro occhi si vedono paura e stupore, domande mute che gridano in doloroso silenzio: «Perché, Signore? Perché noi?».

E gli anziani…. Già, gli anziani! Le loro situazioni mi hanno fatto piangere, vedendoli versare lacrime amare per le loro case perdute e i ricordi di una vita svaniti in un istante. Ogni angolo di quelle case racchiudeva una storia, ogni mobile era testimone di gioie o dolori, e ora non rimane altro che polvere e cenere. Molti di loro hanno visto peggiorare in modo significativo la loro salute e ne abbiamo persi tanti — che Dio abbia misericordia di loro! — a causa non solo dei bombardamenti, ma anche della grave carenza di cibo, del peggioramento dell’assistenza sanitaria e della mancanza di medicinali. Se ne sono andati in silenzio, sfiniti e affamati, lasciando nei nostri cuori un dolore che non svanirà e un grido silenzioso contro un mondo che li guarda morire lentamente. Per quanto riguarda il cibo, grazie a Dio e all’aiuto di persone di buona volontà, la chiesa a volte ci fornisce qualcosa da mangiare. Altre volte, mia madre cucina quello che c’è, che basta a malapena a sfamarci. Ma anche questo cibo è diventato un lusso vista la scarsità di risorse. Non c’è abbastanza cibo; persino la farina – un prodotto basilare in qualsiasi casa – spesso non è pulita e, se disponibile, ha un costo esorbitante, come se fosse oro invece che farina. Ogni boccone che mangiamo è diventato di per sé un miracolo.

Malgrado tutto questo dolore che lacera le nostre anime e tutta la disperazione che ci circonda, la nostra fede in Dio continua a essere l’unica luce che illumina i nostri sentieri oscuri, donandoci la forza per sopportare un altro giorno ancora. Ci aggrappiamo alla preghiera, alzando le mani al cielo in supplica, convinti che Dio non ci abbandonerà e che dopo le difficoltà arriverà il sereno. «Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra». È un versetto che non manca mai dalle nostre preghiere, perché l’amore per la nostra terra e patria è incisa nei nostri cuori, malgrado tutta la devastazione.

Nonostante le interruzioni di corrente e la mancanza di risorse, cerchiamo di seguire i notiziari con i pochi piccoli apparecchi di cui disponiamo, o attraverso i telefoni cellulari quando c’è rete. Li seguiamo con cuore tremante; ogni comunicazione reca in sé la possibilità di una tragedia, e ogni notizia potrebbe riguardare un parente perso o la distruzione di una strada dove un tempo giocavamo. Rimaniamo connessi a questo mondo attraverso ciò che resta della nostra speranza…e un occhio che non dorme. Nella chiesa della Sacra Famiglia viviamo, perseveriamo, preghiamo e attendiamo che Dio ci liberi presto. Una liberazione che porrà fine a questo incubo e ci restituirà la vita che ci è stata rubata.