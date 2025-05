Anticipiamo stralci dal quarto incontro del percorso sulla Bibbia «grande codice» che si terrà il 15 maggio a Palermo, presso la Facoltà Teologica di Sicilia. di Dario Edoardo Viganò Dalla creazione del mondo e dell’uomo in Genesi, primo libro che incontriamo quando apriamo la Bibbia, fino alle «nozze dell’Agnello» che troviamo nell’ultimo libro, che è l’Apocalisse, si apre uno spazio nel quale possiamo attingere le vicende della storia. Nel venire a presenza tra le parole la storia emerge, nelle pagine, attraverso narrazioni che fanno riferimento a immagini, luoghi, simboli. Northrop Frye, critico letterario canadese, in una sua opera dei primi anni Sessanta del Novecento, a proposito della letteratura scriveva che «essa non è un commento sulla vita e sulla ...

