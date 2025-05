di Roberto Paglialonga

«No a un’economia dell’esclusione e dell’inequità. Questa economia uccide». Nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium (n. 53), con una denuncia semplice, secca, Papa Francesco aveva definito fin dal 2013 forse il tratto più significativo della sua dottrina economica. Un canovaccio sul quale sarebbero stati intessuti, nei dodici anni successivi, i principi che hanno ispirato e guidato il pontificato di Jorge Mario Bergoglio, nonché le sue soluzioni per una società che possa diventare capace di contrastare le diseguaglianze: prime fra tutte l’esigenza di rimettere al centro la persona e nello specifico la persona nel suo rapporto con il Creato. «Il riferimento contenuto in quella frase è naturalmente — spiega ai media vaticani il professor Riccardo Moro, economista e docente di politiche dello sviluppo alla “Statale” di Milano — a quelle degenerazioni dell’economia a causa delle quali le relazioni tra gli attori non mirano più a valorizzare l’umanità dell’altro ma a prendere dall’altro solo ciò che interessa in maniera egoistica. Entrano così in gioco la ricerca del profitto estremo, la mitizzazione del denaro e dell’accumulazione continua e la cultura dello scarto», che esclude i più deboli e i più fragili ovvero coloro che non risultano più produttivi secondo le logiche del business. Significativa, oltre che simbolica, di questo tipo di cultura l’immagine fornita dal Pontefice circa l’attenzione spasmodica riservata dai media al calo di punti infinitesimali negli indici della Borsa e nessuna alla morte di un povero o di un senzatetto.

Il pensiero di Francesco, partendo da queste riflessioni di base, si è sviluppato poi in due direzioni. Da un lato l’attenzione alla Terra, al creato. «Ritengo — è l’analisi di Moro — che in questo passaggio ci sia una rilevantissima innovazione da parte del Papa per quanto riguarda la dottrina sociale della Chiesa. In breve: dalla Rerum novarum di Leone xiii nel 1891 e l’attenzione alla questione sociale si passa al tema della pace prima nei radiomessaggi di Pio xii e poi in Giovanni xxiii con la Pacem in Terris del 1963, alla convergenza di questi due filoni nell’enciclica Populorum progressio di Paolo vi (1967), secondo la quale “lo sviluppo è il nuovo nome della pace”. E dopo l’introduzione dal punto di vista teologico del concetto delle “strutture di peccato”, con Giovanni Paolo ii, ribadito anche da Benedetto xvi, l’ulteriore passo avanti della Laudato si’ che introduce la prospettiva dell’ambiente». Eccolo il salto. «Non solo una prospettiva antropocentrica, nel senso del dovere di giustizia e solidarietà verso le generazioni future: Francesco pone, in più, l’attenzione al Creato di per sé, in quanto opera di Dio, e al valore per l’uomo di mettersi in dialogo con esso». E non è un caso che qui vada intrecciandosi un rapporto sempre più stretto con le culture e le tradizioni indigene, non solo dell’America Latina.

Per un altro verso, il secondo filone di sviluppo è quello delle relazioni. «Viene fuori in maniera consistente con la Fratelli tutti (2020): le relazioni economiche, secondo il Papa, devono essere umanizzanti, ovvero rapporti nei quali ci si fa carico della dignità dell’altro, non improntati allo sfruttamento». È quest’ultimo, invece, il rischio nel quale troppo spesso è caduto il mercato deregolamentato del mondo moderno. «Chiariamoci — spiega Moro, rappresentante della società civile in contesti di cooperazione internazionale — il mercato non è male in quanto tale». Tuttavia «occorre essere rigorosi nel valutare come le relazioni che si creano in quello spazio possano rimanere positive e generative, senza diventare nocive». Come sosteneva il Papa, «bisogna scongiurare una sorta di dittatura del mercato finanziario e dei grandi capitali su quello reale». E in tal modo comprendere come far fronte, per esempio, agli oltre ottocento milioni di persone che soffrono la fame.

«Ci vuole un lavoro educativo, oltre che di tipo politico, in grado di costruire regole che contrastino un sistema che così com’è strutturato uccide», rimarca il docente.

In tal senso, sulla scia di richiami e campagne da parte di Francesco contro il debito dei paesi poveri (basti ricordare, a titolo di esempio, il videomessaggio all’Onu nel 2020 e il Messaggio per la cura del creato nello stesso anno), Moro e altri economisti hanno firmato in questi giorni un appello per chiedere di compensare il debito ecologico dei paesi ricchi e il debito estero di quelli poveri. «La presenza del debito a carico dei paesi del sud del mondo, tornato a salire nel nuovo millennio, riduce la possibilità dei governi di finanziare interventi necessari per la popolazione». È un fardello ormai «insostenibile soprattutto a causa degli alti tassi di interesse». Dunque, «occorre sia intervenire per ridurre il debito finanziario di questi paesi, sia porre l’attenzione sul debito ecologico che si è determinato in questi anni per essi. I paesi ricchi hanno per decenni, o secoli, sottratto risorse naturali e avviato processi produttivi che hanno determinato inquinamento e cambiamento climatico», utilizzando «in quota sproporzionatamente superiore “diritti a inquinare” senza compensare i paesi poveri», e maturando «nei loro confronti una responsabilità».

Il combinato disposto tra la sottrazione delle risorse e le spese che i governi dei paesi poveri devono oggi sostenere per contrastare il climate change genera per essi uno shock, con conseguenze devastanti sulla biodiversità e sul fenomeno delle migrazioni forzate: «L’appello — sottolinea Moro — vuole suggerire interventi di riduzione del debito finanziario e indicare meccanismi che all’interno di iniziative generali di cancellazione permettano di utilizzare le risorse che si liberano per investimenti dedicati alla transizione ecologica (oltre a sanità, istruzione, infrastrutture e servizi), dando il massimo protagonismo possibile alle comunità locali e alla società civile».

Una grande attenzione il Santo Padre l’ha poi dedicata ai giovani, per esempio con iniziative come “The Economy of Francesco”, per tornare a metterli al centro di un sistema rinnovato. «Si tratta di una traduzione concreta di quell’attenzione educativa verso strumenti per riflettere sui temi dell’economia, umanizzare l’economia e promuovere la vita, contrastando al contempo le degenerazioni di cui si è detto. Trovo che questo “mandato” ai giovani da parte del Pontefice sia bellissimo», conclude il docente. Una testimonianza del coraggio di superare anche quelle barriere generazionali che spesso hanno bloccato novità, intuizioni e la semina di percorsi nuovi verso un futuro migliore e più giusto.