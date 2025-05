di Giulio Albanese

Nel contesto dell’attuale disordine mondiale, Papa Francesco sembra essere stato l’unico statista capace d’interpretare i segni dei tempi, evidenziando il fatto che la nostra «non è un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca» (si pensi allo sviluppo incontrastato e soprattutto incontrollato delle tecnologie o ai cambiamenti climatici).

Prima di chiunque predisse lo scenario geopolitico della «guerra a pezzettini» affermando in modo profetico il valore della comune appartenenza alla famiglia umana di tutti: fratelli perché figli e figlie di un unico Creatore, tutti sulla stessa barca e dunque bisognosi di prendere coscienza che in un mondo globalizzato e interconnesso ci si può salvare solo insieme. Questa visione si spinge ben oltre il perimetro ecclesiale e si riversa nell’agorà, vale a dire in un mondo segnato dalle lacerazioni e dalle discriminazioni. È in questo contesto che la promozione della povertà nel suo magistero non può essere intesa come mistica della miseria, ma è dichiarazione della condivisione perché i poveri «sono la carne di Cristo». Farsi poveri nel suo lessico significa comprendere che nessuno può essere felice da solo. Motivo per cui ha contrastato le dinamiche speculative dei mercati finanziari e difeso il multilateralismo sul piano delle relazioni tra i popoli.

Tutto questo impianto si regge sul presupposto della fede nel Dio “nonviolento”. È la rivoluzione che separa definitivamente Dio da ogni idea di violenza e possibili ricadute in sindromi di crociate, di inquisizioni o di pene eterne. Per comprendere però la portata di questo indirizzo, oltre ai frequenti riferimenti che scandiscono la sua predicazione in tema di pace, è utile la lettura del messaggio per la cinquantesima Giornata mondiale della pace (1° gennaio 2017) intitolato «La nonviolenza: stile di una politica per la pace». Un documento senza precedenti, in quanto per la prima volta la parola “nonviolenza” entra a pieno titolo in un testo ufficiale del magistero della Chiesa cattolica. Ciò che colpisce, innanzitutto, è il fatto che finalmente venga utilizzato il vocabolo “nonviolenza”, scritto peraltro correttamente senza trattino; una scelta lessicale, maturata già da alcuni anni nel contesto della società civile, per porre in risalto il carattere positivo e propositivo della nonviolenza. Non si tratta infatti del semplice rifiuto dell’aggressività e della prepotenza, ma innanzitutto e soprattutto della ricerca di una soluzione metodologica che rimanda inevitabilmente all’assunzione di uno stile di vita evangelico, una forza e una pratica positiva, che costruisce una nuova umanità.

Sessant’anni fa, quando il Vaticano II si tenne, il mondo viveva una situazione di tensione e di minaccia. La corsa alla produzione di armi nucleari, le crisi che accompagnarono i processi di decolonizzazione, la vicenda israelo-palestinese che già allora mostrava l’incancrenirsi di odio e violenza, facevano temere a molti, forse ai più, il pericolo imminente di un conflitto nucleare dalle conseguenze catastrofiche fino alla distruzione dell’umanità. Oggi sembriamo ripiombati in quell’epoca. Si assiste tra i protagonisti, più o meno rilevanti, dei confronti internazionali a un superficiale quanto inquietante ricorso a dichiarazioni che ipotizzano l’uso di armi atomiche. Rallentano nei fatti gli accordi sottoscritti tra le grandi potenze per il disarmo nucleare, mentre Paesi che armi atomiche non posseggono non fanno mistero di volersene dotare. Al tempo stesso, complice il rallentamento degli impegni per la transizione verso fonti energetiche non inquinanti, anche il dibattito sul nucleare civile si riaccende con altrettanta superficialità e piena incuria del principio di precauzione.

Nel Vicino e Medio Oriente, culla delle religioni abramitiche, si accentuano le violenze, a partire da quelle che insanguinano Gaza. In tante altre zone del mondo ne divampano di nuove o si perpetuano crisi incancrenite da decenni. In Africa, da quella mediterranea a quella subsahariana, passando per il Sahel, uccidono non solo le guerre locali, ma anche quelle combattute a decine di migliaia di chilometri, per esempio con la drastica riduzioni degli aiuti internazionali, conseguenza diretta dell’aumento delle spese militari. Nel continente più schiacciato — e sfruttato — dallo strapotere di una finanza feroce e bulimica dove continuano ad arrivare armi e non sviluppo, questo scandalo ha aggravato il già collassato scenario di epidemie, di fame, di annosa siccità figlia di quei cambiamenti climatici che tanti governi palesemente rifiutano di contrastare, quando proprio non li negano.

A queste crisi non sono certo estranei gli egoismi nazionali. Basti pensare, oltre a quanto già detto, all’attualità della narrazione mistificatoria della questione della chiusura dei confini. Perché in questa nuova pestilenza di nazionalismi, razzismo, ricorso disinvolto alle armi, tra i nemici da respingere ci sono proprio gli infelici che fame e guerra spingono a premere sulle frontiere delle terre comunque ancora dell’opulenza. E sono sempre meno, nel dibattito internazionale, quanti ammoniscono che i confini ormai violati sono ben altri: la difesa dell’umanità, la causa dell’uomo.

E visto che di rapporto tra pontificato e comunità internazionale stiamo scrivendo, basterà il riferimento all’ultimo discorso, quello di quest’anno, tenuto da Papa Francesco al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, un discorso che offre una sintesi del suo magistero di speranza. A colpire i commentatori fu certo il riferimento «alla sempre più concreta minaccia di una guerra mondiale», stavolta non più definita «a pezzi» come tante volte negli ultimi anni, ma come prospettiva incombente senza un’inversione di rotta nell’attuale momento storico. Ma c’è un’altra espressione, «una nube scura di diffidenza», che spiega forse meglio quel discorso. Il Papa la usò a proposito della questione migratoria, ma può applicarsi a tutti gli argomenti trattati, a partire dall’esasperazione delle «società sempre più polarizzate, nelle quali cova un generale senso di paura e di sfiducia verso il prossimo e verso il futuro».

A questa diffidenza, anche nei luoghi almeno finora risparmiati dalla guerra, contribuisce l’imperversare di false notizie, non di per sé incontrollabili, ma piuttosto palesemente volute tali da chi controlla la comunicazione globale, «che non solo distorcono la realtà dei fatti — ammonì il Papa — ma finiscono per distorcere le coscienze, suscitando false percezioni della realtà e generando un clima di sospetto che fomenta l’odio, pregiudica la sicurezza delle persone e compromette la convivenza civile e la stabilità di intere nazioni».

I risultati sono lo sgretolarsi dello Stato sociale, la diffusione crescente delle armi anche tra le popolazioni civili, la dispersione del senso di comune appartenenza all’umanità. Sul piano internazionale la crisi del multilateralismo e del diritto internazionale lascia spazio allo strapotere di oligarchie tecnologiche e finanziarie alle quali la politica ormai si piega. Si ripropone così in dimensione globale lo schema di alimentare la paura per ottenere consenso e riversa sulle società civili le idee perniciose che hanno sempre generato violenza, l’egoismo del “prima io”, “prima il mio gruppo”, “prima i miei interessi”, nell’incuria dei diritti degli altri, insieme con l’asservimento al denaro, ormai gestito da poche mani.

A questo scenario il Papa oppose l’appello al senso del Giubileo, a maturare la convinzione «di “fare una sosta” dalla frenesia che contraddistingue sempre più la vita quotidiana, per rinfrancarsi e per nutrirsi di ciò che è veramente essenziale, sostenere i deboli e i poveri, far riposare la terra, praticare la giustizia e ritrovare speranza».

Una cosa è certa: in riferimento a questa ermeneutica della Storia che nel Giubileo trova la sua metafora, è illuminante quanto disse alla Curia Romana il 21 dicembre del 2019. «L’atteggiamento sano è piuttosto quello di lasciarsi interrogare dalle sfide del tempo presente e di coglierle con le virtù del discernimento, della parresia (coraggio di osare) e della hypomoné (la capacità di resistere, perseverare e sostenere difficoltà, mantenendo la propria posizione e la propria fiducia)». E poi aggiunse: «Noi dobbiamo avviare processi, più che occupare spazi. Dio si manifesta nel tempo ed è presente nei processi della storia. Questo fa privilegiare le azioni che generano dinamiche nuove. E richiede pazienza, attesa». Motivo per cui mai come oggi, occorre «leggere i segni dei tempi — disse — con gli occhi della fede, affinché la direzione di questo cambiamento risvegli nuove e vecchie domande con le quali è giusto e necessario confrontarsi».

Questa logica bergogliana spiega molto bene che egli non ha avuto la pretesa di risolvere i problemi, ma d’innescare quei “processi”, tracciare quei “percorsi”, necessari per il bene comune dei popoli. Non solo della Chiesa, ma di tutta l’umanità.