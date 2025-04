Una strage silenziosa, di fatto una strage quotidiana. È quella dei bambini migranti che perdono la vita o scompaiono nella loro disperata traversata nel Mediterraneo centrale. Negli ultimi 10 anni, il viaggio verso l’Europa, in particolare verso l’Italia, si è purtroppo rivelato mortale per circa 3.500 bambine, bambini e adolescenti. In media un bambino o una bambina al giorno, stima l’Unicef. In totale sono state oltre 20.800 le vittime lungo la pericolosa rotta.

Il fondo Onu per l’infanzia parla di un decennio che si è rivelato drammatico, inauguratosi dolorosamente il 18 aprile del 2015, con la tragedia nel Canale di Sicilia — seguita purtroppo da tante altre — quando il naufragio al largo delle coste della Libia di un’imbarcazione sovraffollata, partita da Tripoli, provocò la morte di 1.022 persone. Solo 28 furono i sopravvissuti.

Bambine e bambini, ha ricordato in un intervento a Ginevra Nicola Dell’Arciprete, coordinatore dell’Unicef in Italia, rappresentano quasi il 17% di coloro che attraversano il Mediterraneo centrale per arrivare in Italia. Di questi, circa il 70% viaggia da solo. Tutti fuggono da guerre, violenze, povertà, cambiamenti climatici. Durante il percorso sono esposti a sfruttamento e abusi. Eppure scappano, affidando spesso la loro vita a trafficanti interessati «non alla sicurezza, non alla morale, solo al denaro», ha dichiarato Dell’Arciprete, facendo notare come tutto ciò sia il frutto di una «mancanza di percorsi sicuri e legali» e sollecitando maggiore coordinamento «nelle operazioni di ricerca e soccorso, sbarchi sicuri, accoglienza su base comunitaria e accesso ai servizi per l’asilo», oltre che più investimenti. Perché, in un momento dell’anno in cui si avvicina il picco degli arrivi di migranti, soprattutto a Lampedusa, le promesse di un “mai più” fatte dieci anni fa e ripetute nel tempo non sono state evidentemente mantenute. (giada aquilino)