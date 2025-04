La discarica a cielo aperto di Mindounbe nella capitale gabonese raccoglie i rifiuti elettronici, organici e gli scarti di materiali plastici di tutta la popolazione di Libreville. Sono centinaia le persone povere che scavano tra queste montagne di scarti urbani e che possono raggiungere decine di metri di altezza. Adulti e bambini rovistano tra le immondizie alla ricerca di tutto ciò che può in qualche modo essere riciclato o riutilizzato. La discarica di Mindounbe, l’unica a disposizione della città riceve ogni giorno 800 tonnellate di nuovi rifiuti.

Il Gabon conta circa 2,3 milioni di abitanti è ricco di petrolio e nel 2022 le esportazioni di greggio hanno fruttato oltre 6 miliardi di dollari, ma si tratta di una ricchezza gestita da una piccola élite, mentre il 40% della popolazione tra i 15 e i 24 anni è disoccupata.

Sabato prossimo questa piccola nazione sarà chiamata alle urne per scegliere un nuovo presidente. Si tratta delle prime elezioni dal colpo di Stato militare del 2023, che ha messo fine ai 50 anni di potere di Ali Bongo Ondimba. Tra i temi che dominano la campagna elettorale spiccano quelli legati alla conservazione ambientale e alla riforestazione.

Nell’ultimo anno l’economia gabonese è cresciuta di mezzo punto percentuale soprattutto per la crescita di investimenti nelle infrastrutture e la crescita del commercio in settori chiave come petrolio, manganese e legname. In quest’ultimo settore lo sfruttamento è stato talmente intensivo da mettere in pericolo l’equilibrio del delicato ecosistema del paese. (stefano leszczynski)