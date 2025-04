In ascolto dell’amore di Dio

di Isabella Piro

«Attraversando la Porta Santa, ho capito soprattutto che la Chiesa è una Porta aperta. E nel Giubileo bisogna aprire anche “la porta del cuore” dei fedeli». Il presidente della Conferenza episcopale slovacca (Kbs), l’arcivescovo di Košice, Bernard Bober, racconta così ai media vaticani il pellegrinaggio giubilare che sta vivendo in questi giorni, insieme a circa 4.300 fedeli della Slovacchia, accompagnati dai rispettivi pastori.

Giunti a Roma giovedì 3 aprile, i pellegrini hanno partecipato, in primo luogo, alla messa nella basilica Lateranense. Ieri mattina, poi, l’arcivescovo Bober ha presieduto in San Pietro la celebrazione eucaristica, alla quale hanno preso parte anche il nunzio apostolico in Slovacchia, l’arcivescovo Nicola Girasoli, e il capo dello Stato, Peter Pellegrini. All’inizio del rito, il presule ha letto il messaggio del Papa, nel quale i pellegrini slovacchi vengono esortati a condividere il tesoro della fede per aprire orizzonti di fede e di speranza. «È molto importante raccogliere questo appello del Pontefice a portare la speranza e a testimoniarla nel mondo, perché molte persone hanno tante paure concrete — commenta Bober —. I conflitti che stanno aumentando a livello globale lo dimostrano e spaventano le popolazioni. Ma nonostante tutto questo, noi dobbiamo sempre metterci in ascolto del Papa e in ascolto di Dio: Egli è colui che dà la vita e noi dobbiamo sempre proteggere e sviluppare questa vita nella sua pienezza».

Il presidente della Kbs sottolinea anche l’importanza di avere «il cuore aperto», pronto all’amore del Signore: «A volte non lo avvertiamo, forse abbiamo perso la sensibilità per percepire l’amore e la cura di Dio. Ma questo invita tutti noi a fermarci e, in coscienza, a pensare di più al nostro ruolo nel mondo» per trovare il giusto orientamento. Per l’arcivescovo il pellegrinaggio giubilare rappresenta una tappa importante della sua vita spirituale e della sua missione episcopale: «Sono sacerdote da 51 anni e Cristo mi chiama sempre a seguirlo — afferma —. Questo è il mio compito: non solo seguire Gesù io stesso e trasformare fedelmente la mia missione, ma soprattutto seguire i fedeli». La sequela del Signore, aggiunge, «mi ha accompagnato e mi accompagna anche ora: come disse all’inizio del suo pontificato san Giovanni Paolo ii, del quale il 2 aprile è ricorso il xx anniversario della morte, non bisogna avere paura di aprire le porte a Cristo», anzi: bisogna aprirsi «alla misericordia di Dio e sentire il suo amore».

In tal modo, l’Anno Santo diviene davvero un’esperienza spirituale “formativa”, dalla quale si può e si deve trarre un insegnamento, ovvero — spiega ancora il presule — «la consapevolezza del fatto che, nonostante le nostre debolezze e i nostri peccati, siamo tutti chiamati a una vocazione universale alla santità. Dio conta sempre su di me, su di noi. Questa è una sfida ancora attuale anche per me e sono felice di poter dire che è proprio per questa sfida che sono venuto in pellegrinaggio a Roma assieme ai fedeli, venticinque anni dopo l’Anno Santo del 2000».

«Varcando la Porta Santa — rimarca —, ho avuto la sensazione che essa fosse aperta proprio per me e che Cristo dia sempre a tutti noi, che siamo tutti peccatori come dice Papa Francesco, un’altra possibilità».

Pur non avendo potuto incontrare il Pontefice, ancora convalescente a Casa Santa Marta dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli, l’arcivescovo Bober ricorda le tante preghiere che i pellegrini hanno fatto in questi giorni e ringrazia a nome di tutti il vescovo di Roma per il messaggio che ha inviato: «Le sue sono parole preziose — spiega —. Al termine della messa, come avviene anche in Slovacchia, abbiamo anche intonato un canto per il Santo Padre. E penso che forse la voce del popolo di Dio radunato nella basilica di San Pietro si sia sentita anche a Casa Santa Marta».

Oggi, 5 aprile, i fedeli slovacchi si sono recati nelle basiliche di Santa Prassede — nel cui monastero vissero i santi Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei popoli slavi —, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo fuori le Mura.