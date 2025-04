di Enrica Riera Camminare in mezzo alla natura selvaggia. Il silenzio rotto soltanto dal rumore dei passi che incontrano le foglie cadute a terra. E dagli uccelli che nel cielo disegnano geometrie misteriose. Siamo in Sila, la profonda Sila cosentina. Quella che, secondo il mito, avrebbe ispirato Alexandre Dumas, in Italia a dirigere «L’Indipendente» in pieno Ottocento, a scrivere della foresta di Sherwood nel romanzo che ha come protagonista Robin Hood, il “brigante” che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Mentre si cammina tra i sentieri la sensazione da cui si è pervasi è quella di protezione. A circondarci ci sono loro, imponenti e bellissimi pini larici. Esemplari eccezionali di cui ha parlato Plinio, ma anche Virgilio. Simbolo della Calabria, questi alberi possono arrivare fino ai cinquanta metri di ...

