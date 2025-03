Quale ruolo per l’Europa nella guerra in Ucraina

di Lorenzo Castellani L’arte della diplomazia richiede pazienza e senso della misura, elementi che in questi anni la politica europea non sempre è riuscita a proporre in modo efficace. Grande è l’agitazione delle cancellerie rispetto ai cambiamenti della politica mondiale: da un lato i dazi americani sulle merci e dall’altro la negoziazione della pace in Ucraina che vede esclusi i governi europei. La reazione dei leader rischia sia di risolversi in una serie di proclami senza seguito sia di far passare i paesi europei come i fautori di una guerra ad oltranza. Due condizioni che, se si verificassero, indebolirebbero agli occhi degli elettori chi è oggi alla guida dei governi. Parlando di una “coalizione dei volenterosi” pronta a dispiegare forze di pace sul territorio ucraino, il Presidente francese Emmanuel Macron ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI