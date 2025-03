Pellegrinaggi giubilari a Roma

«Imparare a insegnare nella speranza»: questo il motto che ha accompagnato il pellegrinaggio giubilare di 170 insegnanti di religione provenienti dalle diocesi della Catalogna, in Spagna, e giunti a Roma i primi giorni di marzo. Organizzato da due enti catalani — il Segretariato interdiocesano per l’educazione religiosa (Sierc) e la Fondazione Scuola cristiana (Fecc) — l’evento si è posto l’obiettivo di incoraggiare la collaborazione tra i docenti, promuovendo sinergie e favorendo lo scambio di esperienze e metodologie didattiche.

Tra i momenti salienti del pellegrinaggio c’è stata la preghiera per Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico “Gemelli”. Centrale, inoltre, la visita alle basiliche maggiori di Roma, scandita dalla partecipazione alla messa e dal sacramento della confessione, nonché il passaggio della Porta Santa di San Pietro. Particolarmente sentito, inoltre, l’incontro con padre Armand Puig i Tàrrech, presidente dell’Avepro, l’Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle Università e delle Facoltà ecclesiastiche, svoltosi sabato 1° marzo nella chiesa di Santa Maria in Trastevere e concluso dal “Virolai”, il tradizionale canto di lode alla Beata Vergine di Montserrat, patrona della Catalogna.

In seguito, il gruppo ha ricevuto il saluto di padre Roberth Alexander Hernández Gómez, responsabile, all’interno dell’Avepro, delle Università cattoliche e delle Facoltà ecclesiastiche di lingua spagnola e portoghese nel mondo. Insieme a lui, i pellegrini hanno riflettuto sul documento “L’identità della scuola cattolica per una cultura del dialogo”, diffuso nel 2022 dall’allora Congregazione per l’educazione cattolica.

«Il nostro pellegrinaggio — ha affermato ai media Eloi Aran, responsabile dell’area Identità e missione della Fecc — è una dimostrazione pratica di ciò che significa sinodalità, poiché ha riunito insegnanti di scuole pubbliche e confessionali». Questo evento collettivo, ha ricordato ancora Aran, è giunto a poco più di un anno dalla commemorazione del 50° anniversario del documento “La scuola cristiana che vogliamo” elaborato nel 1976 dalla Conferenza episcopale tarraconense, che comprende le province ecclesiastiche di Tarragona e Barcellona. Da questo testo, poi, ha avuto origine la Fecc stessa.

Al pellegrinaggio ha preso parte anche il ministro catalano della Giustizia e della qualità democratica, Ramon Espadaler Parcerisas, il quale ha sottolineato come tale evento giubilare abbia rafforzato «la dimensione pedagogica e comunitaria dell’insegnamento della religione nelle scuole, valorizzando il lavoro dei docenti nella trasmissione dei valori e il dialogo tra fede e cultura».

Dal canto suo, Anna Vila, responsabile della pastorale educativa della Fondazione scuole parrocchiali dell’arcidiocesi di Barcellona, ha sottolineato come il percorso giubilare a Roma sia stato «un’esperienza trasformante, che ha aiutato ad approfondire la fede». Le ha fatto eco Alba Company, responsabile della pastorale educativa delle scuole della Fondazione Vedruna Catalunya Educació, evidenziando «l’arricchimento scaturito dall’incontro con persone che, da realtà diverse del mondo educativo e dell’esperienza religiosa cristiana, accompagnano i bambini e i giovani nella loro crescita spirituale». Perché, come ribadito più volte da Papa Francesco, «educare è un atto di speranza». (isabella piro)