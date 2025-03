Generazione: dono e responsabilità

In occasione del 1700° anniversario del Concilio di Nicea e delle considerazioni di Papa Francesco sulla speranza e la vita espresse nella bolla di indizione del Giubileo, con questa conversazione con il teologo Pierangelo Sequeri, da oggi prende il via una serie di interviste dedicate al tema della generazione e alla sua “logica”, a come questa dimensione generativa sia intrinseca nell’essere umano e si esplichi in ogni campo della sua azione, dall’arte all’economia, dall’assistenza ai sofferenti all’educazione. A colloquio con il teologo Pierangelo Sequeri di Cristina Uguccioni Il tema della generazione costituisce uno dei pilastri del pensiero di monsignor Pierangelo Sequeri, teologo di fama internazionale. Docente di Teologia fondamentale per più di quarant’anni, è stato membro della Commissione Teologica ...

