In cerca di una nuova Costituzione

Il Partito Repubblicano del Cile, formazione di destra radicale fondata nel 2019 da José Antonio Kast, è diventato la prima forza politica della nazione latinoamericana dopo i recenti sviluppi elettorali. Le consultazioni dell’Assemblea Costituente, svoltesi ad inizio maggio, si sono concluse con l’affermazione del Partito Repubblicano che ha ottenuto oltre il 35 per cento dei voti e 22 seggi sui 50 della Costituente, una quota di scranni che gli garantisce potere di veto in sede di deliberazione. In seconda posizione è giunta la coalizione progressista Unità per il Cile, con il 28 per cento dei voti e 17 seggi mentre il terzo posto è stato raggiunto dai conservatori di Cile Sicuro con 11 seggi. I partiti di destra hanno dunque la maggioranza assoluta degli scranni e non dovranno scendere a patti con i ...

