Mai così tanti rifugiati nel mondo

Il numero di persone in fuga da guerre, violenze, persecuzioni e violazioni dei diritti umani ha raggiunto la cifra record di 82,4 milioni. Sono numeri allarmanti quelli forniti ieri dall’Alto Commissario Onu per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, durante l’incontro bilaterale svoltosi a Ginevra con alcuni rappresentanti del governo italiano. All’ordine del giorno le crisi in Afghanistan, Libia, Sahel, Corno d’Africa, i corridoi umanitari ed altre importanti iniziative, per trovare una risposta condivisa alle migrazioni forzate basata sul principio di solidarietà.

